Kreisliga C Staffel 11 Die SG Brohlbachtal II landet den ersten Saisonsieg Michael Bongard 30.03.2026, 11:29 Uhr

i Jubel bei der SG Brohlbachtal II nach dem ersten Saisonsieg in der C Staffel 11 beim 3:0 gegen den TuS Hausen II. SG Brohlbachtal

Bemerkenswertes aus der C Staffel 11: Schlusslicht SG Brohlbachtal II hat gegen den TuS Hausen II im 19. Anlauf den ersten Saisonsieg gefeiert.

Als vorletzte Mannschaft aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel hat die Reserve der neuen Eifel-Spielgemeinschaft SG Brohlbachtal Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Düngenheim/Urmersbach den ersten Sieg in dieser Saison in der Kreisliga C Staffel 11 eingefahren. Aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel wartet jetzt nur noch die SG Auderath/Alflen (mit zwei Punkten Tabellenletzter der B Staffel 8) auf den ersten Dreier in dieser Runde.







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