Bemerkenswertes aus der C Staffel 11: Schlusslicht SG Brohlbachtal II hat gegen den TuS Hausen II im 19. Anlauf den ersten Saisonsieg gefeiert.
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Als vorletzte Mannschaft aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel hat die Reserve der neuen Eifel-Spielgemeinschaft SG Brohlbachtal Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Düngenheim/Urmersbach den ersten Sieg in dieser Saison in der Kreisliga C Staffel 11 eingefahren. Aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel wartet jetzt nur noch die SG Auderath/Alflen (mit zwei Punkten Tabellenletzter der B Staffel 8) auf den ersten Dreier in dieser Runde.