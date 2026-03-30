Kreisliga C Staffel 11
Die SG Brohlbachtal II landet den ersten Saisonsieg
Jubel bei der SG Brohlbachtal II nach dem ersten Saisonsieg in der C Staffel 11 beim 3:0 gegen den TuS Hausen II.
Jubel bei der SG Brohlbachtal II nach dem ersten Saisonsieg in der C Staffel 11 beim 3:0 gegen den TuS Hausen II.
SG Brohlbachtal

Bemerkenswertes aus der C Staffel 11: Schlusslicht SG Brohlbachtal II hat gegen den TuS Hausen II im 19. Anlauf den ersten Saisonsieg gefeiert.

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Als vorletzte Mannschaft aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel hat die Reserve der neuen Eifel-Spielgemeinschaft SG Brohlbachtal Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Düngenheim/Urmersbach den ersten Sieg in dieser Saison in der Kreisliga C Staffel 11 eingefahren. Aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel wartet jetzt nur noch die SG Auderath/Alflen (mit zwei Punkten Tabellenletzter der B Staffel 8) auf den ersten Dreier in dieser Runde.

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