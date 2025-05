Die ersten Aufsteiger in die Kreisliga B stehen fest: Die Meister aller 21 C-Klassen im Fußballverband Rheinland dürfen sowieso hoch – und auch 14 Vizemeister über die Quotientenregelung. Nach aktuellem Stand reicht es, wenn man als Zweiter die 60-Punkte-Marke knackt, das hat in der C Staffel 20 die SG Bremm II zwei Spieltage vor Schluss geschafft und kehrt nach einem Jahr zurück in die B-Klasse.

Bremm II führt nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Wittlich II mit 61 Punkten und einem Zähler Vorsprung auf die SG Ellscheid II das Tableau an, der Dritte FC Demerath kann beide nicht mehr einholen. Das heißt: Die 60-Punkte-Marke haben beide geknackt, Bremm II und Ellscheid II steigen auf. „Priorität hatte der Aufstieg, jetzt wollen wir auch noch Meister werden“, sagt Bremms Spielertrainer Matthias Bremm, der mit Patrick Jobelius die Reserve coacht. Zwei Siege bei Laufeld III und gegen Kirchweiler II würden zum Titelgewinn reichen.

Müden steht in der C12 dicht vor Titelgewinn

Gegen den SV Wittlich II lag Bremm II zur Pause hinten mit 0:1. „Wir kamen nicht richtig rein, das war dann im zweiten Durchgang besser“, sagte Bremm, der mit einem Doppelpack die Partie drehte. Bremm ist der Senior im Team, ansonsten besteht der Kader „fast nur aus jungen Kerlen“, wie Bremm sagt: „Wir haben in dieser Saison viele A-Jugendliche integriert. Den Weg wollen wir weitergehen. Schön, dass wir nach einem Jahr wieder zurück in der B-Klasse sind.“ Der Aufstieg ist mehr als verdient, in den bisher 24 Spielen setzte es nur eine Niederlage – vor einer Woche beim 1:5 beim Mitaufsteiger Ellscheid II.

In der C Staffel 12 fehlt dem SV Müden nach dem 4:2 gegen Lutzerather Höhe II nur noch ein Punkt zum Titelgewinn. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Müdener zwei Spieltage vor Schluss auf die punktgleichen Verfolger SG Mosel Löf II (1:1 bei Maifeld-Elztal II) und SG Landkern/Illerich (6:0-Sieger gegen Masburg II).