Kreisliga C Staffel 14 Der TuS Ellern ist zurück in der B-Klasse Michael Bongard 22.05.2026, 11:32 Uhr

i Jubel beim TuS Ellern über das zwischenzeitliche 2:0 von Jonas Schmitz (links) beim 7:0 gegen Laudert II - und Jubel beim TuS über den Aufstieg in die B-Klasse. Als Vizemeister der C Staffel 14 gehört man mit einem Punkteschnitt von 2,62 Zählern pro Partie zu den Top 5 der 21 C-Klasse-Zweiten und somit darf Ellern hoch in die Kreisliga B. Christian Kiefer

Die Saison in der C Staffel 14 ist beendet: Vizemeister TuS Ellern folgt dem Meister TuS Kirchberg III in die B-Klasse. Soonwald/Simmerns Stürmer Mats Backes ließ es in seinem letzten Spiel noch einmal richtig krachen.

Der TuS Ellern ist nach zwei Jahren zurück in der B-Klasse: Mit dem 7:0 (5:0) gegen Schlusslicht SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach II hat die Elf von Jan Wächter und Carsten Vollrath als Vizemeister der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 den Sprung in die B-Klasse über die Quotientenregelung gemeistert.







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