Die Saison in der C Staffel 14 ist beendet: Vizemeister TuS Ellern folgt dem Meister TuS Kirchberg III in die B-Klasse. Soonwald/Simmerns Stürmer Mats Backes ließ es in seinem letzten Spiel noch einmal richtig krachen.
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Der TuS Ellern ist nach zwei Jahren zurück in der B-Klasse: Mit dem 7:0 (5:0) gegen Schlusslicht SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach II hat die Elf von Jan Wächter und Carsten Vollrath als Vizemeister der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 den Sprung in die B-Klasse über die Quotientenregelung gemeistert.