Kreis Hunsrück/Mosel Der SV Niedersohren und die Rückkehr nach 43 Jahren Michael Bongard 19.02.2026, 17:25 Uhr

i Auf seinem Rasenplatz, der mittlerweile auch mit einer Flutlichtanlage ausgestattet ist, wird der SV Niedersohren ab August wieder um Punkte in der C-Klasse spielen. Carsten Neuls

Der SV Niedersohren ist zurück im Männer-Spielbetrieb im Kreis Hunsrück/Mosel: Ab der nächsten Saison meldet der SVN nach 43 Jahren wieder eine eigenständige Mannschaft in der Kreisliga C.

8. Mai 1983: Das letzte Heimspiel des SV Niedersohren als eigenständige Mannschaft ist vor 43 Jahren ausgerechnet das Derby gegen den TuS Sohren.







