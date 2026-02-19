Der SV Niedersohren ist zurück im Männer-Spielbetrieb im Kreis Hunsrück/Mosel: Ab der nächsten Saison meldet der SVN nach 43 Jahren wieder eine eigenständige Mannschaft in der Kreisliga C.
Lesezeit 2 Minuten
Comeback im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Der SV Niedersohren meldet nach 43 Jahren zur nächsten Saison wieder eigenständig eine Männermannschaft in der C-Klasse.8. Mai 1983: Das letzte Heimspiel des SV Niedersohren als eigenständige Mannschaft ist vor 43 Jahren ausgerechnet das Derby gegen den TuS Sohren.