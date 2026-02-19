Kreis Hunsrück/Mosel
Der SV Niedersohren und die Rückkehr nach 43 Jahren
Auf seinem Rasenplatz, der mittlerweile auch mit einer Flutlichtanlage ausgestattet ist, wird der SV Niedersohren ab August wieder um Punkte in der C-Klasse spielen.
Der SV Niedersohren ist zurück im Männer-Spielbetrieb im Kreis Hunsrück/Mosel: Ab der nächsten Saison meldet der SVN nach 43 Jahren wieder eine eigenständige Mannschaft in der Kreisliga C. 

Comeback im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Der SV Niedersohren meldet nach 43 Jahren zur nächsten Saison wieder eigenständig eine Männermannschaft in der C-Klasse.8. Mai 1983: Das letzte Heimspiel des SV Niedersohren als eigenständige Mannschaft ist vor 43 Jahren ausgerechnet das Derby gegen den TuS Sohren.

