Kreisliga C Staffel 12:Wie es zu den vierPlatzverweisen für den SVM beim 3:3 bei der FSG Herresbach II kam Der SV Masburg II und die „Rot-Flut“ – Trainer Laux: So etwas habe ich noch nie erlebt 29.10.2024, 16:23 Uhr

i Viermal Rot gab es für Masburg II beim 3:3 bei Herresbach II. Foto: Frank May Frank May. dpa / Frank May

Rekordverdächtige vier Platzverweise hat der SV Masburg II in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 im Auswärtsspiel bei der FSG Herresbach II kassiert. Trotz vier Mann in Unterzahl ab der 87. Minute endete die Partie 3:3.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Masburgs Trainer Florian Laux: „Das war farbenfroh, aber nur in eine Richtung. Der Schiedsrichter hat gelbe Karten am Fließband verteilt.“ Alle Verwarnungen des erfahrenen Unparteiischen Horst Müller aus dem Rhein/ Ahr-Kreis mussten in einem eigentlich ruhig verlaufenen Duell zwischen dem Tabellenelften Herresbach II und dem Neunten Masburg II die Gäste einstecken.

