Die Klasseneinteilung im FVR Darum meldet AtA Betzdorf sein Team vor der Saison ab Jona Heck 12.08.2026, 13:17 Uhr

i Ein unbeliebter Untergrund: Der Ascheplatz. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Ein Ascheplatz und keine Alternativen: AtA Betzdorf zieht sich aus der Fußball-Kreisliga C1 zurück, da Spieler zu anderen Vereinen abwandern. Der Verein hofft auf eine Rückkehr in der Saison 2027/2028.

Der SV AtA Sport Betzdorf hat sich aus der Kreisliga C1 zurückgezogen und wird im Fußballkreis Westerwald/Sieg in der Spielzeit 2026/2027 eine einjährige Pause einlegen. „Die Mannschaft wurde wegen Spielermangels zurückgezogen“, berichtet Frank Schomberg, der Staffelleiter der Kreisligen C des Fußballverbandes Rheinland (FVR).







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