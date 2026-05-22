Kreisliga C Staffel 13 Cosmos II Meister, SV Müden verliert letztes Spiel Michael Bongard 22.05.2026, 13:43 Uhr

i FC Cosmos Koblenz

In der Kreisliga C Staffel 13 steht mit Cosmos Koblenz II der Meister und damit auch der Aufsteiger in die Kreisliga B fest.

Die Spannung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 ist am letzten Spieltag schnell raus gewesen: Tabellenführer Cosmos Koblenz II ging mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Müden in das Saisonfinale. Cosmos II hatte mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Spay/Rhens II die deutlich leichtere Aufgabe, Müden musste zum Dritten SG Maifeld-Elztal III nach Mertloch.







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