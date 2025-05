Meister SV Müden verzichtet auf den Aufstieg in die B-Klasse, das hat Auswirkungen in der C Staffel 12.

Vor einer Woche hat der SV Müden in seinem ersten eigenständigen Jahr nach mehr als zwei Jahrzehnten die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 perfekt gemacht. Nun teilten die Müdener dem Spielleiter Hans-Jürgen Diel mit, dass sie auf einen Aufstieg in die B-Klasse verzichten.

SVM-Spielertrainer Jochen Möntenich hatte nicht nur wegen der Altersstruktur im Kader sowie dem erhöhten Trainingspensum schon angekündigt, dass ein Aufstieg in die B-Klasse wohl keinen Sinn macht. Nun die definitive Absage: Als Nachrücker für den Direktaufstieg in der C 12 kommen Mosel Löf II und Landkern/IIlerich infrage. Am Freitag steht der letzte Spieltag an, Landkern empfängt um 19.30 Uhr in Illerich Hausen II, Mosel Löf II spielt zeitgleich bei Cochem II. Löf II und Landkern sind punktgleich, bleibt es so, muss ein Entscheidungsspiel am kommenden Mittwoch über den Aufstieg entscheiden. Aber auch der Verlierer hätte aufgrund der Quotientenregelung sehr gute Karten für die B-Klasse.