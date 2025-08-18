Novum in der C Staffel 13
C-Klasse-Partie findet im „Südwesten“ statt
Die C-Klasse-Partie zwischen Dickenschied/Gemünden II und Hunsrückhöhe II fand im "Südwesten" auf dem Hartplatz in Schwarzerden (Kreis Bad Kreuznach) statt, der vor der Partie und in der Halbzeit ordentlich bewässert wurde. Die Partie endete 1:1.
Michael Bongard

Der Blick auf die C-Klassen mit Beteiligung von Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, zwei Mannschaften standen sich im Kreis Bad Kreuznach gegenüber. 

Lesezeit 1 Minute

Novum im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Die Partie in der Kreisliga C Staffel 14 zwischen der SG Dickenschied/Gemünden II und der SG Hunsrückhöhe II fand auf dem Hartplatz in Schwarzerden im Nachbarverband Südwest statt. Der Grund für den Dickenschied/Gemünder Umzug in das erste Dorf des Kreises Bad Kreuznach hinter der „Rhein-Hunsrück-Kreisgrenze“: Zehn Spieler der abgemeldeten SG Alteburg aus Seesbach und Schwarzerden waren im Sommer nach Dickenschied/Gemünden gewechselt, als Gegenzug wird auch mal auf den „alten“ Alteburger Sportplätzen gespielt. Das war direkt im ersten Heimspiel der SG-Reserve der Fall, die Partie gegen Hunsrückhöhe II endete 1:1 (0:0). Nach zwei Spieltagen in der C 14 haben drei Teams (Kastellaun/Uhler II, Kirchberg III und Biebertal/Unterkülztal II) die Maximalpunktzahl von sechs Zählern. In der C Staffel 13 kommt bisher nur der SC Weiler II auf die volle Ausbeute nach dem 4:1-Derbysieg beim SSV Boppard II. Weiler II ist somit Spitzenreiter.

Top-News aus dem Sport