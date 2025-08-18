Novum im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Die Partie in der Kreisliga C Staffel 14 zwischen der SG Dickenschied/Gemünden II und der SG Hunsrückhöhe II fand auf dem Hartplatz in Schwarzerden im Nachbarverband Südwest statt. Der Grund für den Dickenschied/Gemünder Umzug in das erste Dorf des Kreises Bad Kreuznach hinter der „Rhein-Hunsrück-Kreisgrenze“: Zehn Spieler der abgemeldeten SG Alteburg aus Seesbach und Schwarzerden waren im Sommer nach Dickenschied/Gemünden gewechselt, als Gegenzug wird auch mal auf den „alten“ Alteburger Sportplätzen gespielt. Das war direkt im ersten Heimspiel der SG-Reserve der Fall, die Partie gegen Hunsrückhöhe II endete 1:1 (0:0). Nach zwei Spieltagen in der C 14 haben drei Teams (Kastellaun/Uhler II, Kirchberg III und Biebertal/Unterkülztal II) die Maximalpunktzahl von sechs Zählern. In der C Staffel 13 kommt bisher nur der SC Weiler II auf die volle Ausbeute nach dem 4:1-Derbysieg beim SSV Boppard II. Weiler II ist somit Spitzenreiter.