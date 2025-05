Mit einem Rekordsieg hat sich der SSV Buchholz zum Meister in der C Staffel 9 gekürt. Mit einem neuen Trainergespann geht es nächste Saison zurück in die B-Klasse.

Mit einem 24:0-Sieg beim Ein-Punkte-Schlusslicht SC Filsen (226 Gegentore) hat der SSV Buchholz in der Koblenzer Fußball-Kreisliga C Staffel 9 am letzten Spieltag sein Meisterstück gemacht. Der Aufstieg war schon vor zwei Wochen perfekt, mit zwei Punkten Vorsprung auf Vizemeister Rot-Weiss Koblenz III (darf auch hoch in die B-Klasse) hat der SSV sich nun auch die Meisterkrone aufgesetzt.

Schon zur Pause stand es 17:0 für die Buchholzer auf dem Rasen in Osterspai, den Filsenern muss man hoch anrechnen, dass sie trotz der Chancenlosigkeit in fast allen Partien (zehn zweistellige Pleiten) die Saison auf sportlichem Wege beendeten. Gegen den Meister Buchholz hieß es am Ende 0:24. Spielertrainer Lino Dörr traf achtmal und wurde mit 52 Toren Torschützenkönig in der C Staffel 9 vor dem Bad Salziger Kamil Kozlowski (45 Treffer).

Pandorf und Otte übernehmen den SSV in der B-Klasse

22 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen (daheim gegen Vize Rot-Weiss III und den Vierten Weiler II) bei 170:21 Toren – so lautete die Buchholzer Bilanz. Nun geht es nach einem Jahr Abstinenz zurück in die B-Klasse. „Wir wollen dieses Mal länger aushalten als beim letzten Mal“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Wagner. In der Vorsaison stieg man als Aufsteiger direkt wieder ab. Zu seinem Meisterteam sagt Wagner: „Wir haben 170 Tore gemacht, das ist eine beachtliche Nummer und haben auch die beste Defensive gestellt. Das war eine sehr gute Saison – und auch schön für das Trainerteam, das aufhört.“ 52-Tore-Mann Dörr bleibt als Spieler dem SSV erhalten. Trainer Andreas Braun beendet sein Engagement nach fünf Jahren in Buchholz. Die Nachfolger stehen fest: Michael Pandorf (früher Spieler bei Burgen/Macken und Rheinland Mayen) wird Cheftrainer, unterstützt wird er von Björn Otte (zuletzt Spieler beim BSC Güls).

Ein Ziel haben die Buchholzer diese Saison noch: Am Samstag (14 Uhr) steht in Biebern das Endspiel um den Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel gegen „Gastgeber“ SG Biebertal/Unterkülztal II an. „Der Pokalsieg wäre der krönende Abschluss“, sagt Wagner.