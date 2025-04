C 9: Buchholz steht wieder alleine an der Spitze

Der Blick auf das spannende Meisterrennen in der Kreisliga C Staffel 9, die vom Kreis Koblenz geleitet wird.

Der SSV Buchholz führt wieder alleine die Tabelle in der Fußball-Kreisliga C Staffel 9 an. Buchholz gewann mit 6:3 bei Anadolu Koblenz II und profitierte vom 3:3 des Verfolgers Rot-Weiss Koblenz III beim SSV Boppard II. Buchholz hat nun auf Rot-Weiss III zwei Punkte Vorsprung. Sechs Spieltage stehen noch an. Der Dritte SC Weiler II (4:2-Sieger in Spay gegen Rhens II) befindet sich mit vier Punkten Rückstand auf Buchholz in Lauerstellung.

Der Sechste Boppard II war ganz nah dran am Sieg gegen den Zweiten, denn in der 88. Minute machte der SSV das 3:1, aber die Rot-Weiss-Dritte schlug mit zwei Toren doch noch zurück und ergatterte ein Remis. Das Restprogramm spricht für Buchholz: Nur noch das Gastspiel am 11. Mai bei Boppard II scheint eine knifflige Aufgabe zu werden. Rot-Weiss Koblenz III muss dagegen an den letzten beiden Spieltagen zuerst am 17. Mai zum Dritten Weiler II und hat beim Saisonfinale am 25. Mai Heimrecht gegen den Vierten VfR Bad Salzig.