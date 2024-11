Blick auf die C-Klassen C 20: Bremm II überwintert als Tabellenführer 18.11.2024, 15:01 Uhr

i C-Staffel-20-Tabellenführer SG Bremm II (links Simon Haubrich) traf beim 2:0-Derbysieg gegen den Siebten SG Eifelhöhe II (mit Spielertrainer Roman Sieling) auf ordentlich Gegenwehr. Bremm II machte erst nach der Pause beide Tore. Für Eifelhöhe II steht am Samstag in Gevenich noch das Nachholspiel gegen Ulmen II an. Sascha Berkele

Der Blick auf den letzten regulären Spieltag in den C-Klassen und da insbesondere auf die Staffeln 9, 12, 13 und 20.

Die SG Bremm II überwintert nach dem 2:0-Derbysieg gegen die SG Eifelhöhe als Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga C Staffel 20. Bremm II (immer noch ungeschlagen) hat mit 39 Punkten aus 15 Spielen einen klaren Vorsprung auf Ellscheid II (33 Punkte) und Demerath (32 Punkte), auch weil das Verfolgerduell in Demerath abgesagt werden musste.

