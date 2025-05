Nicht Top-Favorit Ellern, nicht Titelverteidiger Uhler/Kastellaun und auch nicht Sohren/Büchenbeuren II – Meister in der C Staffel 13 wurde mit der SG Werlau/Urbar II ein Team, das niemand auf der Rechnung hatte.

Der Meister in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 heißt SG Werlau/Urbar II – und das ist schon eine dicke Überraschung. Im Vorjahr in der Koblenzer C-Klasse belegte die B-Klasse-Reserve nur den zehnten Tabellenplatz, in der Hunsrück/Mosel-Staffel steht man nun ganz oben.

Am Freitag musste für Werlau/Urbar II am letzten Spieltag ein Sieg her auf dem Ober Kostenzer Hartplatz beim Tabellenvorletzten SG Ober Kostenz/Kappel II, dann konnte der Feiermarathon beginnen. Allerdings erwiesen sich die Ober Kostenzer als harte Nuss, erst ein Elfmetertor von Erik Nussberger in der 78. Minute brachte Werlau/Urbar II auf die Siegerstraße. Es war das „Golden Goal“ zur Meisterschaft. Trainer Jan Joras, der zusammen mit Spieler Leo Hölz das Team betreut, sagte nach dem Kraftakt in Kostenz: „Die haben richtig dagegengehalten, wir wurden, je länger das Spiel dauerte, immer nervöser. Dann gab es einen Handelfmeter, den Erik Nussberger wie immer sicher verwandelt hat. Danach durften wir feiern, die Meisterschaft war auch für uns sehr überraschend.“

i Trainer Jan Joras (rechts) und sein spielender "Co" Leo Hölz schreien ihre Freude nach dem entscheidenden 1:0-Sieg in Ober Kostenz heraus. Dennis Irmiter

Die Fakten zur Werlau/Urbarer Meisterschaft sind bemerkenswert: In 24 Partien setzte es nur eine Niederlage, am zweiten Spieltag Ende August beim 0:2 daheim gegen die SG Morshausen II, ab dann gab es nur Siege – oder Unentschieden. Zehnmal remisierte Werlau/Urbar II, mit Abstand hatte man die meisten Punkteteilungen. Aber das letzte Unentschieden – ein 1:1 vor einer Woche gegen den Dritten SG Sohren/Büchenbeuren II – war der Türöffner für die Meisterschaft. Auch weil der Top-Favorit TuS Ellern sich den ein oder anderen überraschenden Patzer leistete, durfte Werlau/Urbar II mit gerade mal 49 Punkten vor Ellern (48 Zähler) als Erster über die Ziellinie schreiten.

Garant für das Meisterstück war die SG-Abwehr, nur 17 Gegentore gab es in 24 Partien. In der Rückrunde (nach dem zwölften Spieltag war man noch Fünfter) kassierte Werlau/Urbar II nur noch vier Gegentore. Joras: „Die Abwehr ist unser Prunkstück. Wir hatten keinen vorne, der regelmäßig Tore schießt, deshalb waren unsere Standardergebnisse 1:0 oder 0:0. Aber es hat auch so zum Titel gereicht.“ Weil die Werlau/Urbarer Erste in der B-Klasse spielt, ist die SG-Reserve nicht aufstiegsberechtigt. Der Platz wandert weiter an Ellern, der TuS nimmt das Aufstiegsrecht wahr und kehrt nach einem Jahr in die B-Klasse zurück. Joras hofft, dass seine Werlau/Urbarer Reserve auch kommende Saison in der Hunsrücker C-Klasse spielen dürfen: „Nach Koblenz wollen wir nicht mehr.“