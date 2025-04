250 Zuschauer – und damit 20 mehr als beim Oberligaspiel Karbach gegen Engers am Tag zuvor – waren am Gründonnerstag fünf Spielklassen tiefer beim C-Staffel-12-Topspiel auf dem Müdener Berg.

Vorentscheidung im Titelrennen der Fußball-Kreisliga C Staffel 12: Vor der tollen Kulisse von 250 Zuschauern in der Rosenberg-Arena auf dem Müdener Berg schlug der Tabellenführer SV Müden den Zweiten SG Landkern/Illerich verdient mit 3:1 (1:1). Müden hat fünf Spieltage vor Schluss nun sechs Punkte Vorsprung auf Landkern.

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit stand es 1:1, die Führung der Müdener durch Philipp Franzen (12.) glich Landkerns Robin Welsch aus (22.). Im zweiten Durchgang war Müden die bessere Elf und traf durch ein tolles Dropkick-Tor aus der Distanz von Simon Breitbach (62.) und einem Freistoß, der noch abgefälscht wurde, von Dominik Müller (82.). 3:1 hieß es somit am Ende für den Spitzenreiter. „In der zweiten Hälfte wurde Landkern nicht mehr gefährlich, und wir waren richtig gut in den Zweikämpfen“, sagte SVM-Spielertrainer Jochen Möntenich, der mit Breitbach und Müller die Mannschaft betreut.

Landkern würde von Müdener Verzicht profitieren

Ob Müden im ersten Jahr nach der Neugründung den Gang in die B-Klasse antritt, ist noch nicht entschieden. Die Tendenz geht wohl dahin, dass man in der C-Klasse bleibt. Landkern würde als Zweiter von einem Müdener Verzicht profitieren und der Direktaufsteiger in die B-Klasse sein. Es dürfte für Landkern aber ein spannendes Rennen an den letzten fünf Spieltagen mit dem Dritten Mosel Löf II (ein Punkt weniger) geben, der auf jeden Fall zurück in die B-Klasse will.