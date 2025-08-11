Am ersten Spieltag in der Kreisliga C Staffel 12 kam es zum vereinsinternen Duell bei der SSG Lutzerather Höhe und damit auch zu Brüderduellen. Die SSG-Erste gewann mit 6:0 gegen die Zweite.

Seit dieser Saison dürfen wieder zwei Mannschaften eines Vereins auf der untersten Ebene in der Fußball-Kreisliga C in der gleichen Staffel spielen. In der C Staffel 12 stellt die SSG Lutzerather Höhe zwei Mannschaften – und die trafen am ersten Spieltag aufeinander. Die SSG-Erste gewann den gewöhnungsbedürftigen Vergleich gegen die eigene Reserve erwartungsgemäß mit 6:0 (2:0) und ist somit der erste Tabellenführer in der C Staffel 12.

Dass zwei Mannschaften aus dem eigenen Verein gegeneinander in der C-Klasse spielen, ist im Kreis Hunsrück/Mosel kein Novum. 2017/18 spielte die SG Hunsrückhöhe mit zwei Teams in einer Staffel und 2019/20 die damalige zweite und dritte Mannschaft der SG Biebertal/Unterkülztal. Und bei vereinsinternen Vergleichen kommt es dann auch zwangsläufig zu Brüderduellen – wie auch in Lutzerath, wo unter anderem Alexander Hieronimus für die Erste und sein Bruder Peter für die zweite Mannschaft antrat. Beim 6:0-Erfolg trafen Nicolas Kläs (2), Jonah Castor, Christoph Schenk, Dominik Willems und Elias Kläs für die SSG-Erste.

Elf COC-Mannschaften auf vier C-Klassen verteilt

Insgesamt sind in dieser Saison elf COC-Mannschaften auf vier C-Klassen verteilt. Die SG Brohlbachtal Hambuch II muss „allein“ in der C Staffel 11 ran, mit der SG Zell II und der SG Mont Royal II gibt es ein Duo in der C 21 – genau wie in der C 13 mit den ehemaligen SG-Partnern SV Müden und TuS Treis-Karden (erstes Derby am 2. Oktober in Treis-Karden). Gleich sechs COC-Mannschaften sind dafür in der C Staffel 12 mit Cochem II, Eifelhöhe II, Ulmen II, Masburg II – und eben den beiden Teams der SSG Lutzerather Höhe.