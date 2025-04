In seinem 20. Auftritt in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 hat es den wieder eigenständigen SV Müden erwischt: Beim Tabellenfünften TuS Hausen II kassierte der Tabellenführer die erste Niederlage beim 0:1. Am Gründonnerstag (19.30 Uhr) steht nun auf dem Müdener Berg das Topspiel gegen den Zweiten SG Landkern/Illerich an.

Landkern liegt nur noch drei Punkte hinter Müden und kann mit einem Auswärtssieg im Nachholspiel mit dem Tabellenführer gleichziehen. Die schwierige Aufgabe bei der nach der Winterpause formstarken SSG Lutzerather Höhe meisterten die Landkerner beim 3:0-Auswärtserfolg. Lutzerath musste nach einer Roten Karte ab der 34. Minute in Unterzahl spielen, die Landkerner machten ihre drei Tore im zweiten Durchgang durch Christopher Groß (51.), Alex Klee (82.) und Robin Welsch (85.). In Lauerstellung befinden sich der Dritte Mosel Löf II (45 Punkte) und der Vierte Maifeld-Elztal III (43), die beide ein Spiel mehr haben als Müden (49) und Landkern (46.).