Buchholz kehrt nach 10:0 in Boppard in B-Klasse zurück

Der SSV Buchholz wird direkt wieder in die B-Klasse zurückkehren. Das steht fest. Ob er das als Zweiter oder Erster der C Staffel 9 tut, indes noch nicht. Das Ziel ist klar: Der SSV will Meister werden.

Die ersten Aufsteiger in die Kreisliga B stehen fest: Die Meister aller 21 C-Klassen im Fußballverband Rheinland dürfen sowieso hoch – und 14 Vizemeister über die Quotientenregelung. Nach aktuellem Stand reicht es, wenn man als Zweiter die 60-Punkte-Marke knackt, das hat der SSV Buchholz in der C Staffel 9 durch den 10:0-Derbysieg beim SSV Boppard II zwei Spieltage vor Schluss geschafft und kehrt nach einem Jahr zurück in die B-Klasse. Buchholz führt mit 62 Punkten und zwei Zähler Vorsprung auf Rot-Weiss Koblenz III das Tableau an, der Dritte VfR Bad Salzig kann beide nicht mehr einholen. Das heißt: Die 60-Punkte-Marke haben beide geknackt, Buchholz und Rot-Weiss Koblenz III steigen auf.

Das war SSV-Spielertrainer Lino Dörr (37 Treffer), der gegen stark ersatzgeschwächte Bopparder nicht zu den Torschützen zählte, nicht so bewusst: „Wir haben uns mit der Quotientenregelung gar nicht beschäftigt. Da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist.“ Denn: Der SSV will nicht Zweiter, sondern Meister werden – und das wäre er mit zwei Siegen gegen den Fünften FSV Lahnstein II und beim abgeschlagenen Schlusslicht Filsen. Hoch gehen würde der SSV auf jeden Fall, dann aber mit einem anderen Trainergespann aus dem Koblenzer Raum, wie Dörr verrät – ohne Namen zu nennen. Er selbst wird als Spieler bleiben, was sein aktueller Kompagnon Andreas Braun machen wird, ist noch nicht klar.

0:1 gegen Vorderhunsrück II: Ellern patzt in der C 13

In der C Staffel 13 hat der Tabellenführer TuS Ellern überraschend mit 0:1 daheim gegen Vorderhunsrück II verloren. Der Zweite Werlau/Urbar II zog nach Punkten gleich und hat noch ein Spiel mehr, weil Ellern am kommenden vorletzten Spieltag spielfrei hat. Werlau II trifft dann auf den Dritten Sohren II, der drei Punkte hintendran ist. Gewinnt Sohren in Werlau, wäre das Trio Ellern, Werlau II und Sohren II vor dem letzten Spieltag punktgleich. Aufsteigen wird wohl keiner der Teams: Werlau II darf nicht (Erste in B-Klasse), Sohren II und Ellern würden dem Vernehmen nach auf einen Aufstieg verzichten.