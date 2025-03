In den Fußball-Kreisligen C Staffeln 9 und 13 hat es an der Tabellenspitze nach den Ergebnissen in den Topspielen ordentlich Bewegung gegeben.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 9, die vom Kreis Koblenz geleitet wird, hat das Spitzenspiel-Derby zwischen dem VfR Bad Salzig und dem SSV Buchholz angestanden. Tabellenführer Buchholz war am Ende der glückliche Sieger.

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Weiler II drohte Buchholz in Bad Salzig der Verlust der Tabellenführung. Aber es kam anders: Buchholz gewann mit 2:1 und bleibt an der Spitze, punktgleich mit Rot-Weiss Koblenz III, das nach der Absage des Gegners Syrien Koblenz II noch drei Punkte zugesprochen bekommt. Neuer Dritter ist Weiler II nach dem 6:1 gegen Moseltal Lay II. Weiler II hat vier Punkte Rückstand auf Buchholz und Rot-Weiss Koblenz III.

Bad Salzig: Freistoß-Gegentor folgt auf Rote Karte

Bad Salzig rutschte auf Rang vier ab und ist wohl raus aus dem Titelrennen. Zum Spiel vor 100 Zuschauern auf dem guten Salziger Rasen im Rheinblick-Stadion: Buchholz’ Spielertrainer Lino Dörr brachte die Gäste früh in Front (8.). Die Pausenführung für den SSV war nicht unverdient. Aber dann drehte Bad Salzig auf, Torjäger Kamil Kozlowski machte mit seinem 29. Saisontreffer den Ausgleich (61.). Bad Salzig war am Drücker, schwächte sich durch eine Rote Karte für Leon Bach dann aber selbst. Den nachfolgenden Freistoß drehte Dörr mit seinem 27. Saisontor zum 1:2 für Buchholz in die Maschen (80.). Buchholz brachte den Sieg über die Zeit und hat nun wieder beste Karten auf die Rückkehr in die B-Klasse, da auch der Tabellenzweite bei einem guten Punktequotienten, den Buchholz hat, hoch darf.

In der Kreisliga C Staffel 13, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird, ist die Spitze enger zusammengerückt. Im Titelrennen mischt nun die SG Werlau/Urbar II richtig mit. Erst gab es am Freitag einen 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen den TuS Treis-Karden, dann folgte am Sonntag ein 1:0 in Werlau (Tor Paul Hemp) gegen den Tabellenführer TuS Ellern. Der Zweite SG Sohren II schlug den Vierten SG Uhler/Kastellaun II mit 3:2. Ellern bleibt Erster mit zwei Punkten Vorsprung auf Sohren II und Werlau II.