Überraschung in der Fußball-Kreisliga C Staffel 20: Tabellenführer SG Bremm II kam auf eigenem Geläuf gegen das Schlusslicht SV Großlittgen nicht über ein 1:1 hinaus. Bremm II lag sogar in Rückstand, Kim Dohle rettete mit seinem Treffer immerhin noch einen Punkt. Im Meisterrennen könnte es nun wieder spannend werden.

Bremm II ist Erster mit 52 Punkten aus 20 Spielen. Der Zweite Ellscheid II kommt auf 45, der Dritte Demerath auf 44 Punkte – aber Ellscheid II hat noch ein Nachholspiel und Demerath sogar derer zwei. Und Bremm II muss noch gegen beide ran: Am 27. April kommt Demerath, am 4. Mai geht es zu Ellscheid II. Demerath und Ellscheid II treffen am 25. April im direkten Duell aufeinander. Komfortabel ist dagegen der Vorsprung des SV Müden in der C Staffel 12 auf die Verfolger: Müden bekommt noch drei Punkte nach dem Urmersbacher Rückzug auf das Konto und hat dann sechs Zähler Vorsprung auf den Zweiten Landkern/Illerich. Am 17. April treffen beide im Spitzenspiel aufeinander.