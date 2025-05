Gebrauchter Sonntag für die SG Bremm II: In der Kreisliga C Staffel 20 kassierten die Moselaner in ihrem 22. Saisonspiel ihre erste Niederlage beim 1:5 in Gillenfeld im Topspiel bei der SG Ellscheid II und mussten überdies noch die Tabellenführung an die Alfbachtaler Reserve abtreten.

Ellscheid II ist nun mit 57 Punkten Erster, Bremm II folgt mit 55 Punkten, kann sich aber am Mittwoch (20 Uhr) mit einem Sieg im Nachholspiel beim Elften SV Neuerburg den Platz an der Sonne zurückerobern. Aufgrund des starken Punktequotienten würde Bremm II aber auch bei einer Vizemeisterschaft zu den 14 der 20 punktbesten Zweiten gehören und dürfte über diese Wertung zurück in die B-Klasse. Niederlagen gab es in der C 12 auch für den SV Müden und die SG Landkern/Illerich. Müden verlor mit 1:3 bei Mosel Löf II, Landkern unterlag bei Ettringen II ebenfalls 1:3. Müden hat drei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten Löf II, der nun zwei Punkte vor dem Dritten Landkern liegt.