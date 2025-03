Doppelsieg“ für die SG Braunshorn/Ehrbachtal II: In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 schlug die Reserve-SG den Tabellenführer TuS Ellern mit 3:1. Die Partie wurde gleichzeitig als Viertelfinale im Kreispokal 2 gewertet. Braunshorn/Ehrbachtal II zog ins Halbfinale ein und trifft dort am 30. April auf den Sieger der Partie Buchholz (Spitzenreiter C 9) gegen Bremm II (Tabellenführer C 20). Das Viertelfinale findet am 19. April, statt. Das andere Halbfinale bestreiten am 9. April Biebertal/Unterkülztal II (C 13) und Boppard II (C 9). Das Finale steigt am 31. Mai in Biebern.

Zurück in die C 13: Ellern bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer, hat aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf Werlau/Urbar II (1:0-Sieger gegen Biebertal II). Tolle Geschichte in Gondershausen: Beim 1:1 zwischen Morshausen II und Uhler/Kastellaun II brachte der 61-jährige Michael Kassner die Gäste in Front. Auch Kassners 60-jähriger Teamkollege Matthias Braun stand zu dem Zeitpunkt auf dem Feld.