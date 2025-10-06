Abbruch in Müden Boppard II wird aus der C Staffel 13 ausgeschlossen 06.10.2025, 12:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Der SSV Boppard II ist nach dem zweiten Spielabbruch in dieser Saison wegen zu wenig Personal aus dem laufenden Spielbetrieb der C Staffel 13 ausgeschlossen worden.

Der SSV Boppard II ist raus aus der Fußball-Kreisliga C Staffel 13: Zum zweiten Mal in dieser Saison verursachte die A-Klasse-Reserve einen Spielabbruch, weil sie nicht mehr die Mindestanzahl von sieben Spielern auf den Platz bekommen konnte.Vor einem Monat reiste Boppard II mit sieben Mann zu Cosmos Koblenz II, nach wenigen Minuten verletzte sich ein Bopparder, das Spiel musste abgebrochen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen