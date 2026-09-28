Kreisliga C Staffel 12 Boos/Weiler gewinnt das Spitzenspiel in Langenfeld Michael Bongard 28.09.2026, 11:40 Uhr

i Symbolbild dpa

In der C Staffel 12 ist die SG Boos/Weiler das Maß der Dinge nach dem 4:2-Spitzenspielsieg bei der FSG Vordereifel Langenfeld II.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 hat die SG Boos/Weiler das Spitzenspiel bei der FSG Vordereifel Langenfeld II mit 4:2 gewonnen und den siebten Sieg im siebten Spiel gefeiert. Boos/Weiler hat nun drei Punkte Vorsprung auf die SG Kürrenberg, die in Hambuch klar mit 9:1 bei der SG Brohlbachtal II gewann, und sechs Zähler mehr als der Dritte Langenfeld II.







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