Kreisliga C Staffel 13 Bad Salziger Aufholjagd in Müden ohne Happy End Michael Bongard 23.03.2026, 12:05 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Müden hat in der C Staffel 13 durch den späten Siegtreffer gegen Bad Salzig die Tabellenführung von Cosmos Koblenz II (hatte spielfrei) übernommen. In der C Staffel 14 bleibt alles beim Alten.

Dem VfR Bad Salzig wäre fast eine Überraschung in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 gelungen: Torjäger Kamil Kozwloski hatte in der Schlussphase mit einem Doppelpack aus einem 0:2 ein 2:2 beim SV Müden gemacht, aber die Moselaner schlugen auf ihrem Hartplatz in der Nachspielzeit zurück und kamen durch Sven Linde noch zum 3:2-Siegtreffer.







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