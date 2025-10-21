Vorstand zahlt und äußert sich Ata Betzdorf darf wieder am FVR-Spielbetrieb teilnehmen 21.10.2025, 09:50 Uhr

Das vergangene Spiel wurde aufgrund einer offenen Zahlungsverpflichtung gegenüber des Sportbundes noch abgesetzt. Nun ist die Rechnung aber beglichen und Ata Betzdorf kehrt wieder zurück in den Spielbetrieb. Der Vorstand äußert sich entschieden:

Vergangenen Freitag, den 17. Oktober, schloss der Fußballverband Rheinland (FVR) den C-Ligisten Ata Sport Betzdorf vom laufenden Spielbetrieb aus. Grund dafür war, „dass wegen offener Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Sportbund Rheinland (unbezahlte Jahresbeitragsrechnung) die dortige Mitgliedschaft ruht und daher auch kein Versicherungsschutz mehr besteht“.







