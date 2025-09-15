In der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 hat der ehemalige Hunsrücker Top-Stürmer Andre Piroth nach elf Jahren wieder die Schuhe geschnürt. Der 45-Jährige wurde direkt zum Matchwinner für die SG Biebertal/Unterkülztal II beim 5:2 gegen die SG Kastellaun/Uhler II.

Piroth, der die A-Jugend der Biebertaler trainiert, machte das 3:2 und 5:2. Biebertal II festigte somit Platz zwei hinter dem makellosen Tabellenführer TuS Kirchberg III, der beim 1:0 in Kappel gegen die SG Ober Kostenz/Unzenberg II den fünften Sieg in Serie feierte. Das Derby zwischen Sohren II und Hunsrückhöhe II ging überraschend mit 4:5 an die Gäste, Sohren II wartet weiter auf den ersten Sieg. Hunsrückhöhes Stürmer Tim Jakobs war mit vier Toren der Mann des Abends.

SC Weiler II verliert in der C 13 Spitzenspiel und Tabellenführung

In der C Staffel 13 verlor der SC Weiler II nicht nur das Spitzenspiel gegen die SG Maifeld-Elztal III mit 2:4, sondern auch die Tabellenführung an die Gäste, die eine makellose Bilanz (fünf Spiele, fünf Siege) aufweisen können.