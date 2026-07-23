Vor rund 40 Jahren Als mit dem SC in Großholbach der Fußball zurückkehrte Stefan Nink 23.07.2026, 10:13 Uhr

i Unter der Regie von Trainer Michael Fasel (hinten links) kehrte der SC 1990/91 nicht nur in die B-Klasse zurück, auch in der Halle feierte das Team nach 1986 und 1988 die Kreismeisterschaft. Doch nach dem verpassten Sprung in die A-Klasse ging’s bergab. Wenige Jahre später wurde der Verein aufgelöst. Uwe Püsch

Der neue Verein Grün-Weiß Großholbach will dem heimischen Sportgelände, eine Kultstätte des Westerwälder Fußballs, neues Leben einhauchen. Spannend: Bereits in den 1980er-Jahren wurde der Versuch unternehmen, einen Klub im Ort zu etablieren.

Da, wo die Eisbachtaler Sportfreunde im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts binnen weniger Jahre mit ihrem sagenhaften Aufstieg von der Kreisebene bis in die damals immerhin zweithöchste nationale Spielklasse zu einem der Flaggschiffe des rheinländischen Fußballs avancierten, schickt sich demnächst der neu gegründete Verein Grün-Weiß Großholbach an, die Tradition in der seit jeher besonders Fußball begeisterten rund 1000 Seelen zählenden ...







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