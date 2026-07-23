Der neue Verein Grün-Weiß Großholbach will dem heimischen Sportgelände, eine Kultstätte des Westerwälder Fußballs, neues Leben einhauchen. Spannend: Bereits in den 1980er-Jahren wurde der Versuch unternehmen, einen Klub im Ort zu etablieren.
Lesezeit 3 Minuten
Da, wo die Eisbachtaler Sportfreunde im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts binnen weniger Jahre mit ihrem sagenhaften Aufstieg von der Kreisebene bis in die damals immerhin zweithöchste nationale Spielklasse zu einem der Flaggschiffe des rheinländischen Fußballs avancierten, schickt sich demnächst der neu gegründete Verein Grün-Weiß Großholbach an, die Tradition in der seit jeher besonders Fußball begeisterten rund 1000 Seelen zählenden ...