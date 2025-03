Absagen sorgen für Unmut

„Das geht ja schon gut los“, sagte Hans-Jürgen Diel, Spielleiter der Kreisligen C 12 und 13, für die der Fußballkreis Hunsrück/Mosel zuständig ist. Gleich vier Partien wurden kurzfristig abgesagt – darunter das Spitzenspiel in der C 12 zwischen Müden (1.) und Landkern (2.), die Gäste baten zwei Tage vor dem Spiel um Verlegung auf den 17. April.

Am Morgen vor dem Auswärtsspiel in Kürrenberg sagte Cochem II wegen Personalmangel ab. Die Punkte dürften an Kürrenberg gehen. In der C 13 bat Braunshorn/Ehrbachtal II ein Tag vor dem Auswärtsspiel bei Hunsrückhöhe II um Verlegung, die Partie findet am 19. April nun statt. Drei Stunden sogar vor dem Anpfiff sagte Biebertal/Unterkülztal II das Match bei Ober Kostenz II ab aus Personalmangel, ein Nachholtermin muss nun gefunden werden.

Tabellenspitze in C 9 ist enger zusammengerückt

Gespielt wurde auch: In der C 13 festigte Ellern durch den knappen 1:0-Sieg bei der SG Laudert II den ersten Tabellenplatz, Bastian Eisenmüller traf für den TuS. Auf Platz drei schob sich Uhler/Kastellaun II vor, Dominik Reiberg machte beim 4:0 gegen Dickenchied/Gemünden II alle vier Tore. In der C 12 gewann Lutzerather Höhe das erste Spiel unter dem neuen Trainer Florian Streuke bei Urmersbach/Düngenheim/Monreal mit 7:2 auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch.

In der Koblenzer Staffel C 9 ist die Tabellenspitze enger zusammengerückt. Grund dafür war die Niederlage des Spitzenreiters Buchholz auf dem Ausweichplatz in Boppard gegen den Vierten Weiler II. Die Gäste (nun 34 Punkte) drehten in der Schlussphase die Partie und siegten mit 3:2. Buchholz steht nun punktgleich an der Spitze mit Rot-Weiss Koblenz III (beide 38 Zähler), Bad Salzig ist nach dem 6:0 gegen Uhlen Winningen III Dritter mit 35 Punkten und kann mit einem Derbysieg am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Buchholz mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Boppard II ist nach dem 6:2-Erfolg bei Nörtershausen II, Nikolas Block markierte dabei vier Tore, Fünfter mit 31 Punkten.