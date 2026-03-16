Kreisliga C Staffel 13 2:0 in Spay: Müden kommt gut aus der Winterpause Michael Bongard 16.03.2026, 13:17 Uhr

i Für den TuS Treis-Karden (in Weiß) und den SV Müden (Szene aus dem 0:0 in der Hinrunde, Rückspiel am 13. Mai in Müden) hat das Fußballjahr 2026 in der C Staffel 13 begonnen. Der Zweite Müden gewann mit 2:0 in Spay, der Siebte Treis-Karden unterlag dem VfR Koblenz II mit 2:4. Sascha Berkele

In der C Staffel 13 rollt der Ball auch wieder für das COC-Duo SV Müden und TuS Treis-Karden.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird, hat der Vorjahresmeister SV Müden zum ersten Mal nach der Winterpause ins Geschehen eingegriffen: Die Müdener gewannen nach Toren ihrer Routiniers Dominik Müller und Alex Steffens mit 2:0 (1:0) beim Schlusslicht SG Spay/Rhens II und haben als Tabellenzweiter weiter einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Cosmos Koblenz II.







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