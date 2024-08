Plus Kreis Neuwied Windhagen II siegt 3:0: Dreierpack von Leon Klockner entscheidet Aufsteigerduell gegen Thalhausen/Maischeid Von Daniel Korzilius Der SSV Weyerbusch und der SV Rengsdorf führen die Tabelle der Fußball-Kreisliga B 3 nach dem dritten Spieltag mit jeweils neun Zählern an. Noch ohne Punkte sind die zweiten Mannschaften der SG Puderbach und des TuS Asbach. Lesezeit: 2 Minuten

SV Windhagen II - SG Thalhausen/Maischeid 3:0 (2:0). Der Windhagener Trainer Alexander Rüddel hatte ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen: „Wir haben verdient gewonnen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hat Thalhausen in Unterzahl das Spiel gemacht und war am Drücker. In der 70. Minute haben die Gäste ...