Vordereifel Herresbach freut sich aufs Derby gegen Weiler/Boos – Beginn in einer unbekannten Liga

Die SG Vordereifel Herresbach ist zur neuen Saison in die mit Eifel-Vereinen gespickte Fußball-Kreisliga Staffel B 12 gerutscht. Zum Saisonauftakt gastiert am späten Samstagnachmittag (17 Uhr) mit der SG Weiler/Boos jedoch direkt mal ein alter Bekannter aus früheren Zeiten im Fußballkreis Rhein/Ahr auf dem Herresbacher Hybridrasen.

Anzeige

Da die Fahrtzeit zwischen beiden Spielstätten gerade einmal 15 Minuten beträgt, kann man durchaus von einem Derby sprechen. Vordereifels Trainer Dirk Freudendahl geht mir einer ordentlichen Portion Respekt in die Begegnung: „Weiler hat letzte Saison eine gute Runde gespielt und auch in der Vorbereitung beachtliche Ergebnisse erzielt. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause mit einem Erfolg in die uns unbekannte Liga starten.“

Bei den Gästen gab es im Sommer einen Trainerwechsel. Auf Andreas Schoder folgte ein Dreigestirn aus Trainerurgestein Ewald Knechtges, Michael Gundert und Dirk Diederich. „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung gut gearbeitet, wenngleich wir noch nicht hundertprozentig da sind, wo wir hinwollen“, verrät Gundert. jam