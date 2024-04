Plus Rhein-Lahn

TuS Niederneisen hat in Hahnstätten nichts zu verschenken

Von Stefan Nink

i Winter-Neuzugang Yannis Luca Scheid (links, hier noch im Trikot des Bezirksligisten TuS Burgschwalbach) traf zuletzt beim 4:2-Erfolg der TuS Niederneisen in Nastätten dreimal ins Schwarze. Foto: Roman Kosmann/Archiv

Während die Reserve der SG Mühlbachtal am Sonntag kampflos drei Punkte gegen den zurückgezogenen TuS Heistenbach einstreicht, muss die Konkurrenz im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga B7 auf dem Spielfeld zusehen, dass Zählbares herausspringt. Im Kampf um den Aufstieg gibt die SG Elbert/Horbach unterdessen ihre Visitenkarte in der Vogtei ab. In der Staffel 6 ist das Rhein-Lahn-Duo am Sonntagnachmittag in Koblenz gefordert.