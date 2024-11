Plus Region

Torflut in der B5: Im Sportpark rappelt es 17 Mal

Tom Richter Von Stefan Nink

i Im Kampf um den Verbleib in der B-Klasse sicherten sich Philipp Riffel (rechts) und seine Gückinger drei wertvolle Punkte gegen Mitkonkurrent SG Birlenbach/Schönborn (links Dominik Ehlert). Foto: Andreas Hergenhahn

12 Spiele, 12 Siege: Die zweite Welle der TuS Burgschwalbach hat in der ersten Halbserie der Kreisliga B5 eine fantastische makellose Bilanz hingelegt und dürfte nur schwer vom Sprung in die A-Klasse abzuhalten sein. Im Tabellenkeller riecht es dagegen in Berndroth, Birlenbach und Schönborn schon verdächtig nach unterster Spielklasse.