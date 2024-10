Plus Kreis Neuwied

Tabellenführer SG Vettelschoß ist stark gefordert: SG Thalhausen dreht 0:2 und muss doch mit einem Punkt leben

Von Daniel Korzilius

Der SV Rheinbreitbach hat seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B 3 am neunten Spieltag mit einem 4:2-Erfolg bei der SG Ellingen II verteidigt. Im Verfolgerduell bezwang der SSV Weyerbusch den SV Rengsdorf, der dadurch auf den fünften Tabellenplatz abrutschte. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die SG Berod/Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II gegen die SG Puderbach/Urbach-Dernbach/ Daufenbach/Raubach II mit 3:1 gewonnen.