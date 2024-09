Plus Mayen/Insul

Tabellenführer Ahrtal empfängt starken Aufsteiger aus Dernau – Sinziger Stadtduell in Bad Breisig

Von Lutz Klattenberg

i Der Grafschafter Spieler Lasse Neukirchen (schwarz-gelbes Trikot) versucht, den Ahrtaler Steffen Thelen zu stoppen – das gelang nicht, die SG Ahrtal Insul gewann 4:0 und erwartet nun an diesem Freitag die SG Dernau. Derweil fährt die GSG zum Reserveduell nach Oberwinter. Foto: Vollrath

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 will die SG Ahrtal auf heimischem Platz in Insul die Tabellenführung gegen die SG Dernau/Mayschoß verteidigen.