Plus Kreis Neuwied

SG Ellingen II feiert wahnsinniges Comeback: Trotz 0:5 nach 72 Minuten reicht es in Asbach noch zu einem 5:5

Von Daniel Korzilius

Was war denn da los? Die SG Ellingen II lag am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 3 beim TuS Asbach II nach 72 Minuten mit 0:5 zurück und schaffte am Ende nach einer beeindruckenden Aufholjagd doch noch ein 5:5-Unentschieden. Der Tabellenführer SSV Weyerbusch setzte sich beim FV Erpel souverän mit 4:0 durch, während der Rangzweite SV Rengsdorf beim 0:0 gegen den Aufsteiger SV Windhagen II erstmals Punkte liegen ließ.