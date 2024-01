Rhein-Lahn

SG Aar-Einrich: Popp und Jung setzen ihre Arbeit fort – Drei neue Spieler geangelt

Bevor die Fußballer der SG Aar-Einrich an diesem Dienstag nach der Winterpause das Training wieder aufnehmen, haben die Verantwortlichen der Kombinierten vom SV Allendorf-Berghausen und der TuS Hahnstätten wichtige personelle Weichen gestellt. Wie die SG mitteilte, werden die beiden Trainer Steffen Popp und Steffen Jung ihre Arbeit über den Sommer hinaus fortsetzen. Das Duo hat die Kicker der SG in der Kreisligen B7 und C12 in die jeweilige Spitzengruppe geführt, so dass im Sommer ein doppelter Aufstieg alles andere als abwegig erscheint.