Richtungsweisendes Heimspiel: Altendiezer Reserve will mit den Welterodern gleichziehen

Von Stefan Nink

i Jonathan Diele (links, im Zweikampf mit Heistenbachs Paul Frank) ist an den Kirchweg zurückgekehrt. Für Linde-Trainer Jens Laux ist unterdessen im Sommer dort Schluss. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Während für Spitzenreiter SG Elbert/Horbach nach dem Rückzug des TuS Heistenbach die Winterpause ebenso wie für die Reserve der SG Mühlbachtal noch andauert, steht am Sonntag in der Staffel 7 der Fußball-Kreisliga B für das Gros der Mannschaften der 16. Spieltag an. Die bereits 19. Runde in der Staffel 6 eröffnet Schlusslicht SG Nievern/ Arzbach II bereits am Freitagabend in Horchheim.