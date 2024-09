Reserveteams hoffen auf das erste Erfolgserlebnis: Oberzissen II gegen SG Inter Sinzig II

Große Herausforderung: Spitzenreiter Vulkaneifel gastiert bei der SG Hocheifel 23

Die SG Hocheifel 23 hat in der Fußball-Kreisliga B 12 am Sonntag (14.30 Uhr) im heimischen Eifel-stadion eine Mammutaufgabe vor der Brust. Zu Gast ist der souveräne Tabellenführer SG Vulkaneifel, der mit fünf Siegen in die Saison gestartet ist. Die Hausherren dagegen mussten sich in der Vorwoche der Rheinlandligareserve der SG Vordereifel deutlich mit 1:4 geschlagen geben, konnten ihre beiden bisherigen Heimspiele aber gewinnen.