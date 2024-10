Plus Plaidt Miesenheim klettert nach Sieg in Heimbach-Weis – Spitzenspiel CSV Neuwied gegen Oberbieber endet 2:2 Von Jan Müller i Duell der Kapitäne: Der Miesenheimer Pascal Pfeiffer (rechts) ist einen Schritt schneller am Ball als der Heimbach-Weiser Andre Ganzer und gewann mit seinen Sportfreunden beim SSV mit 5:2. Foto: Jörg Niebergall In der Fußball-Kreisliga B 4 hat es weder einen Führungswechsel gegeben, noch konnte Ligaprimus VfL Oberbieber im Spitzenspiel beim Zweiten CSV Neuwied seine Tabellenführung ausbauen. Zudem gab es zwei torlose Unentschieden zu verzeichnen. Lesezeit: 2 Minuten

VfL Wied Niederbieber - SG Feldkirchen/Hüllenberg 1:1 (1:1). Das Verfolgerduell endete in einer Punkteteilung. Die Führung von Thamy Aurand (41.) glich Feldkirchens Toptorjäger Predrag Vucic noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Trotz Bemühungen beider Seiten wollte ein Siegtreffer in den zweiten 45 Minuten nicht mehr fallen. „Wir waren ...