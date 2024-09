Miesenheim jubelt über ersten Saisonsieg – ausgerechnet gegen Spitzenreiter Feldkirchen

Für eine Überraschung haben Burim Zeneli (in Rot) und die Sportfreunde Miesenheim in der Kreisliga B 4 gesorgt: Die bislang noch sieglosen Miesenheimer erzielten ihren ersten Dreier – und das ausgerechnet gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg, die zuvor sechs Siege in sechs Spielen verbuchte. Foto: Jörg Niebergall