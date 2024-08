Plus Miesenheim/Hausen

Miesenheim hofft im Heimspiel auf die ersten Punkte – Hausen empfängt CSV Neuwied

Von Jan Müller

i Nach dem 3:0-Sieg gegen Oberbieber hoffen die Fußballer der SG Maifeld-Elztal II (in Weiß) auch in Miesenheim auf Zählbares. Foto: Maximilian Mohr

Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B 4 wird bereits am Freitagabend in Miesenheim eröffnet: Die Sportfreunde empfangen die Reserve der SG Maifeld-Elztal. Derweil steht am Sonntag ein Heimspiel für den TuS Hausen auf dem Programm.