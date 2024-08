Mit einem Doppelschlag zum 1:0 und 2:0 in der 22. und 25. Minute leitete Niclas Kiefer (in Rot, links, neben ihm Kapitän Daniel Kühn) den klaren 4:0-Heimsieg des Tabellenführers SG Dickenschied in Gemünden gegen die SG Uhler/Kastellaun um (von links) Daniel Gewehr und Andre Eberhard ein. Dickenschied/Gemünden hat als einzige Mannschaft in der B Staffel 9 nach dem dritten Spieltag eine weiße Weste. Uhler/Kastellaun (erst ein Punkt) wartet nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Sieg. Den soll es am Mittwoch (19.30 Uhr) in Kastellaun in der vorgezogenen Begegnung des vierten Spieltags gegen die noch punktlose SG Soonwald/Simmern geben. Foto: B&P Schmitt