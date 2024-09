Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 9: „Kindergartenfreunde“ kämpfen im Spitzenspiel um Punkte

Von Nico Balthasar

i Für den Tabellenzweiten SC Weiler um Kapitän Julian Vickus (rechts) steht im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Rheinböllen II eine vermeintlich leichte Aufgabe an. Zeitgleich kämpft die SG Viertäler Oberwesel II (links Alex Fuster) im Keller-Derby bei der SG Werlau in Urbar um wichtige Punkte. Foto: hjs-Foto

Im Spitzenspiel am siebten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 treffen in Gemünden zwei echte „Kindergartenfreunde“ aufeinander. In Buch empfangen die Hausherren die SG Uhler/Kastellaun zum Derby. Zudem steht in Oppertshausen das ewig brisante Lokalduell zwischen Unzenberg und Biebertal an. Alle sieben Begegnungen werden am Sonntagnachmittag angepfiffen.