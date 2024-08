Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 9: Erste Hinweise in der Klasse der vielen Favoriten – Hit in Weiler

Von Nico Balthasar

i Dickenschied/Gemündens Flügelstürmer Marcel Brück (links, Szene aus der Vorsaison gegen Unzenberg) hat es wieder erwischt: Beim 5:0-Pokaltriumph gegen A-Klässler SG Niederburg verletzte sich Brück bei seinem Tor zum 1:0 am Fuß und musste ausgewechselt werden. Sein Einsatz beim Ligastart am Sonntag (14.45 Uhr) in Gemünden gegen die SG Buch ist mehr als fraglich. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 wird der erste Spieltag einen ersten Hinweis auf die Kräfteverhältnisse geben. In der als stark angesehenen „Rhein-Hunsrücker“ B-Klasse gibt es einige Bewerber auf die Top-Plätze – zwei davon treffen sich am Sonntag zum Spitzenspiel in Weiler, wo der Vizemeister SC den A-Klasse-Absteiger SG Werlau/Urbar begrüßt. Mit einer Partie in Kümbdchen wird am heutigen Samstag die Runde in der B Staffel 9 eröffnet.