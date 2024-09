Kreisliga B Staffel 9: Ein Quartett zieht schon früh vorne weg -„Doppelsieg“ für Weiler

Enttäuschung bei Oberwesel II, Jubel bei Weiler: Der SC (in Blau) gewann in der Kreisliga B Staffel 9 im Rhinelanderstadion mit 4:1 und zog ganz nebenbei noch in die dritte Runde des Kreispokals 1 ein, denn die Partie zählte auch dafür. Es gab also doppelten Grund zum Jubeln für den SC. Foto: hjs-Foto