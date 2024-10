Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 9: Ehrbachtal Ney verbessert sich mit 4:0 gegen Laudert auf Rang drei

i Auch am Mittwoch in der vorgezogenen Partie gegen die SG Laudert durften die Spieler der SG Ehrbachtal Ney ausgelassen jubeln: Das Team von Patric Muders gewann mit 4:0 und verbessere sich auf Rang drei. Foto: B&P Schmitt

Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ist am Mittwoch in Ney eröffnet worden, Gastgeber Ehrbachtal hatte keine Probleme mit Laudert. Am Sonntag stehen die restlichen sechs Begegnungen an – darunter drei brisante Derbys in Oberwesel, Gemünden und Simmern.