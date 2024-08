Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 9: Dickenschied kann in Niederburg den Vorsprung ausbauen

Von Nico Balthasar

i Blicken sie nach der Partie heute in Niederburg mit zwölf Punkten entspannt von der Tabellenspitze auf den restlichen Spieltag? Das ist die Frage für die Dickenschieder Marcel Brück (links) und Spielertrainer Raphael Kauer. Foto: B&P Schmitt

Während Spitzenreiter Dickenschied/Gemünden seine Siegesserie am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 schon am Samstag bei Niederburg II ausbauen kann, müssen die Verfolger allesamt am Sonntag ran.