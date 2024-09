Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 9: Dickenschied entscheidet Spitzenspiel gegen Argenthal II für sich

Von Nico Balthasar

i SG Buch/Bell/Mörsdorf (links mit Aaron Windhäuser) gegen SG Uhler/Kastellaun (mit Volodymyr Havryliuk) – nach einigen Jahren Abstinenz gab es das Derby zwischen den Ortsnachbarn wieder. Der Sieger vor 150 Zuschauern in Buch hieß am Ende Uhler/Kastellaun. Die Gäste gewannen mit 2:0. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Nach sieben Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 marschieren Spitzenreiter Dickenschied (19 Punkte) und Weiler (17 Punkte) vorneweg. Erstere entschieden das Spitzenspiel gegen Argenthal II für sich, Weiler feierte ein Schützenfest gegen Rheinböllen II. Neuer Träger der roten Laterne ist A-Klassen-Absteiger Werlau. Am Dienstag steht übrigens bereits ein Nachholspiel an, die SG Biebertal/Unterkülztal (6.) empfängt um 19.30 Uhr in Neuerkirch die SG Argenthal II (3.).