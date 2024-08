Plus Simmern Kreisliga B Staffel 9: Abbruch in Horn nach Bierdusche durch Zuschauer für Rheinböllener Von Nico Balthasar i Heimniederlage für die SG Soonwald/Simmern (rote Trikots) zum Saisonauftakt im Simmerner Hunsrückstadion: Soonwald unterlag der SG Ehrbachtal Ney trotz früher 1:0-Führung noch mit 1:3. Foto: B&P Schmitt Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 nach dem ersten Spieltag heißt SG Argenthal II. Der Spitzenreiter schenkte der Niederburger Reserve sechs Stück ein. Das Gesprächsthema des ersten Spieltags ist aber ein Spielabbruch in Horn nach einer Bierdusche für einen Gäste-Spieler von Rheinböllen II. Lesezeit: 4 Minuten

SG Biebertal/Unterkülztal - SG Uhler/Kastellaun 2:2 (1:0). „Das 2:2 fühlt sich für uns an wie eine Niederlage“, meinte Biebertals Verantwortlicher Sandro Hoffmann geknickt. Für ihn war seine Elf viel näher dran am Sieg: „Kastellaun hatte fünf Torchancen. Wir hatten 20, davon einige Hundertprozentige.“ Erst in der Nachspielzeit netzten die Gastgeber ...